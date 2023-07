Due laboratori di lettura per bambini dal titolo "La merenda di Nenot" a cura Cristina Levet, si svolgono presso il Cunvent di Rore di Sampeyre: giovedi 27 luglio, ore 16:30 - 17:30, per bambini dai 3 ai 6 anni e venerdi 11 agosto, ore 16:30 - 17:30, per bambini dai 6 ai 10 anni.

Per info e iscrizioni: 3464175961 Cristina.

Ingresso a offerta libera