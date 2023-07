Il questore Nicola Parisi chiude la sua carriera a Cuneo: "La città più civile e vivibile in cui ho prestato servizio"

A Cuneo dal 22 ottobre del 2020, il questore Nicola Alfredo Parisi sarà in pensione dal 1° agosto 2023, come prevede la normativa: dopo il compimento dei 63 anni - è nato il 1° luglio del 1960 - si va in pensione dal primo giorno del mese successivo.

E' rilassato anche se preso da mille ultime incombenze in questi giorni. Tante persone da salutare, con cui ha lavorato in questi oltre due anni e mezzo alla guida della Questura cittadina, come autorità provinciale di Pubblica sicurezza.

Andrà a vivere ad Alessandria, dove ci sono la moglie e la figlia. A cui, nel corso dell'ultima festa della Polizia, ha detto pubblicamente grazie, per la pazienza, per il supporto. "Non lo avevo mai fatto", confessa.

Lascia Cuneo, la Questura e la vita da poliziotto. "Si chiudono 36 anni della mia vita. Quando lasci una città per un trasferimento, è diverso. Ora sto vivendo una situazione unica, strana. Avevo 27 anni quando sono entrato in Polizia. Un lavoro difficile, fatto di equilibri e rapporti, che mi ha permesso di incontrare tante persone, alcune davvero straordinarie e di altissimo profilo. E' una scelta che rifarei".

Non vuole andarsene prima di esprimere il suo "grazie a questa splendida provincia. Sono stati anni intensi, in cui abbiamo gestito fenomeni nuovi. Penso al Covid, all'accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra... Alle due visite di Mattarella, con l'organizzazione del piano sicurezza. C'è stato il caos passaporti. Abbiamo fatto uno sforzo immane, tutti insieme. Nei primi sei mesi del 2023 sa quanti ne abbiamo rilasciati? Ben 22mila, tantissimi. E, infatti, non stanno più arrivando lettere di protesta, mentre ne riceviamo di lode e apprezzamento, anche per la continua presenza in città, in particolare in corso Giolitti e ora in piazza Boves. Le Volanti hanno identificato migliaia di persone, siamo presenti con due pattuglie al giorno h 24".

Per Parisi la prevenzione resta il compito primario della Polizia. "La sicurezza, in particolare la sua percezione, si ottiene attraverso una presenza costante, che è quello che, non senza sforzi organizzativi, sono riuscito a garantire. E' un mio orgoglio. E il personale è sempre stato con me. Per un questore e per chiunque abbia ruoli apicali, è il compito più difficile e importante: la gestione e la motivazione delle persone con cui si lavora".

Parisi è pronto a salutare la città e ad accogliere il suo successore, Carmine Rocco Grassi, che prenderà servizio il prossimo 1° agosto. "Ci tengo a lasciare un messaggio ai cuneesi. Sono stato in tante città, da Milano a Genova a Bergamo, Roma Alessandria, Novara... ma, nonostante i suoi problemi, perché ce ne sono, questa è la città più civile e vivibile in cui ho prestato servizio. Lo dico con profonda sincerità. Qui sono stato davvero bene".