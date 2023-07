L’Automobile Club Cuneo ha celebrato i fuoriclasse dello sport automobilistico

Il salone dell’Hotel Dama di Fossano ha celebrato nella serata di ieri – mercoledì 26 luglio– i più bravi piloti e navigatori che si sono messi in mostra durante i campionati provinciali sport automobilistico 2021 e 2022 “Trofeo Brunello Olivero”, organizzati dall’Automobile Club Cuneo. Nel corso dell’appuntamento sono stati premiati gli sportivi che nelle due annualità hanno gareggiato e ottenuto risultati a livello nazionale nelle gare delle seguenti discipline: rally, velocità in slalom, velocità in salita, velocità in circuito, autostoriche.

Per l’anno 2021, campione provinciale assoluto si è laureato Patrick Gagliasso, mentre nel 2022 il titolo è andato a Fabio Grimaldi. Distribuiti anche alcuni “premi speciali”.

Prima del termine della cerimonia si è inoltre tenuta la consegna dei riconoscimenti alle delegazioni Aci di Alba (guidata da Emanuela Mollo e Davide Cabutto) e Savigliano (guidata da Francesca Supertino e Giovanna Allasia) che si sono classificate tre le prime 150 delegazioni in Italia, su oltre 2mila, nella campagna associativa 2022 ed ai titolari delle delegazioni di Barge (Elide Ramonda e Ferruccio Mondino), Fossano (Marino Pulieri) e Mondovì (Tiziana Urbano) che svolgono la loro attività da oltre 30 anni. A consegnare i riconoscimenti sono intervenuti i vertici dell’Automobile Club Cuneo, rappresentato dal presidente Francesco Revelli, dal consigliere Roberto Rolfo e dal direttore Giuseppe De Masi e i fiduciari sportivi provinciale e regionale Aci Simone Meneghetti e Guido Capitolo.

CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2021

Disciplina Rally (Categoria Pilota)

Gruppo A:1° classificato Andrea Gonella

Gruppo N: 1° classificato Alessandro Fino, 2° Paolo Iraldi, 3° Alberto Verna

Gruppo R: 1° classificato Patrick Gagliasso, 2° Stefano Santero, 3° Matteo Giordano

Disciplina Rally (Categoria Navigatore)

Gruppo A: 1° classificato Alessio Capra, 2° Enzo Colombaro, 3° Mattia Francesco Gozzarino

Gruppo N: 1° classificato Alessandro Alocco, 2° Nicolò Barla, 3° Alessio Capra

Gruppo R: 1° classificato Enzo Colombaro, 2° Dario Beltramo, 3° Fabio Grimaldi

Disciplina Velocità in slalom

1° classificato: Salvatore Russo Facciazza

Disciplina Velocità in salita

1° classificato Alfredo Calì

Disciplina Velocità in circuito

1° classificato Carlotta Fedeli, 2° Federico Paolino, 3° Matteo Greco

Disciplina Autostoriche

1° classificato Carlo Merenda, 2° Franco Volpino, 3° Mario Cravero

Campione provinciale assoluto: Patrick Gagliasso

Premi speciali 2021

Mario Cravero (pilota over 60 – 1° posto trofeo memorial Nino Fornaca 2021); Carlotta Fedeli (1° posto Coppa Italia TCR DSG 2021); Matteo Greco (3° posto assoluto Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021); Federico Paolino (11° posto TCR Italy Touring Car Championship 2021)

***

CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2022

Disciplina Rally (Categoria Pilota)

Gruppo A:1° classificato Sergio Patetta

Gruppo N: 1° classificato Andrea Ferrero, 2° Alberto Verna, 3° Sergio Patetta

Gruppo R: 1° classificato Matteo Giordano, 2° Patrick Gagliasso, 3° Massimo Marasso

Disciplina Rally (Categoria Navigatore)

Gruppo A: 1° classificato Ismaele Barra, 2° Fabio Grimaldi – Alessandro Alocco, 3° Alessio Capra

Gruppo N: 1° classificato Alessandro Alocco, 2° Mattia Francesco Gozzarino, 3° Enzo Colombaro

Gruppo R: 1° classificato Fabio Grimaldi, 2° Manuela Siragusa, 3° Enzo Colombaro

Disciplina Velocità in slalom

1° classificato Salvatore Russo Facciazza

Disciplina Velocità in salita

1° classificato Luigi Michele Domenico Secci, 2° Alfredo Calì

Disciplina Autostoriche

1° classificato Carlo Merenda, 2° Walter Rapetti, 3° Roberto Amerio – Enrico Piovano

Campione provinciale assoluto: Fabio Grimaldi

Premi speciali 2022

Roberto Gobbin (per la partecipazione alle gare del Campionato del Mondo ed Europeo cat. RGT); Fabio Grimaldi (per aver raggiunto nel 2022 il traguardo delle 200 gare disputate in carriera); Laura Maria Galliano (vincitrice Rally Show BMW 2022); Matteo Giordano e Manuela Siragusa (vincitori Suzuki Cup e Campionato italiano R1)

Campionato AciSport 2022

Alberto Verna (vincitore Coppa Rally 1^ zona Classe N4); Luca Raineri (vincitore campionato regionale Aci Karting 1^ zona KZN Senior); Fabrizio Caveglia (vincitore Coppa Rally 1^ zona Classe N2).