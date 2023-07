Note d’autore, talento coreano e scorci di bellezza. Neive si prepara a regalare la serata perfetta

Una serata d’autore capace di unire uno scenario incantevole come il borgo antico di Neive, con musiche raffinate e interpreti di rilevanza internazionale: è quella che offre l’Alba Music Festival grazie al concerto “Non ti scordar di me”, previsto martedì 1° agosto alle ore 21 in piazza Cocito. Il programma prevede musiche di Beach, Strauss, Liszt, Satie, ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

“Il nostro borgo diventerà un salotto musicale perfetto per ospitare una manifestazione consolidata, sinonimo di eccellenza grazie alla direzione del maestro Beppe Nova. Saranno protagonisti i soprani coreani Sug Sung Hee Park, Sang Eun Kim, Hy Unjeone Lee accompagnati al pianoforte da Andrea Stefanell, laureato a pieni voti al conservatorio Verdi di Torino che vogliamo ricordare essere stato diretto dal neivese Lodovico Rocca dal 1940 al 1966”, racconta il sindaco Annalisa Ghella.

Sang Eun Kim, soprano nativo della Corea del Sud, ha conseguito la laurea in musica presso la EWHA Womans University di Seoul. Trasferitasi in Italia, si è perfezionata con Sonia Franzese alla Scuola di Musica di Fiesole con Patrizia Ciofi. Ha conseguito la Laurea a pieni voti con lode presso il Conservatorio di Alessandria.

Il soprano coreano Sung Hee Park si esibisce in tutta Europa e in Asia. È considerato uno straordinario talento musicale con un’espressività e una perfezione nel virtuosismo canoro combinati a una tecnica unica e personale. La sua carriera abbraccia i teatri internazionali di Corea, Spagna, Italia, Serbia, Bulgaria, Belgio, Russia.

Hyunjeong Lee, soprano della Corea del Sud, si è laureata in Musica presso la Sookmyung Womans University di Seul con il massimo dei voti. Trasferitasi in Italia per completare la sua formazione, attualmente sta terminando il percorso per la Laurea magistrale presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, si perfeziona con Sonia Franzese.