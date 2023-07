Mondovì il consiglio riunito a San Quintino: solidarietà a Roccaforte per la distruzione della lapide partigiana

Si è riunito questa sera, lunedì 31 luglio, il consiglio comunale di Mondovì, in seduta 'itinerante' presso le ex scuole della frazione San Quintino.

Prima di discutere i punti all'ordine del giorno, i consigliere Cesare Morandini ha commentato lo scempio della lapide distrutta a Roccaforte Mondovì, esprimendo solidarietà congiuntamente a quanto dichiarato al nostro giornale nel pomeriggio di ieri dal professor Stefano Casarino (leggi qui).

Il consigliere Carlo Cattaneo ha poi preso la parola per evidenziare un episodio, avvenuto a magione dell’ultima serata dei “Doi Pass”, che ha visto due ‘bande’ scontrarsi in centro a Mondovì.

Il sindaco ha espresso vicinanza alla comunità di Roccaforte evidenziando l’operazione positiva dell’ANPI Mondovì per il restauro della lapide alla Madonnina (leggi qui).

Sulla rissa il sindaco ha specificato: “La rissa si è verificata in via Prato e via Baruffi con un inseguimento. Sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine, in particolare i Carabinieri e la Polizia locale che ringrazio per il lavoro svolto per la comunità. Purtroppo questa non è la prima rissa, sono in corso le indagini e verranno presi gli opportuni provvedimenti”.