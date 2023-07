Musica occitana: Perché è più facile diffondere la tradizione nei centri di pianura che non nei luoghi autoctoni?

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Da un lato ci rallegriamo del fatto che la cultura occitana sia apprezzata anche in territori non autoctoni e ci congratuliamo con chi riesce a diffonderla in territori non Occitani ma ci domandiamo se, in un momento di oggettiva e vissuta regressione della lingua e della cultura occitana nelle nostre valli non sia necessario concentrare gli sforzi proprio nelle valli.