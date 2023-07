Allegria, suoni e sapori hanno decretato il successo di “Seva ca Bugia”

Ha mantenuto la promessa “Seva ca bugia”, la manifestazione il cui nome - tradotto dal dialetto cebano - significa “Ceva che si muove”, perché la città ha creato un movimento di luci, sapori, musica e persone, davvero inaspettato.

Tra cebani e villeggianti, in molti hanno voluto partecipare a questa edizione della kermesse, apprezzata anche per il divertimento offerto ai più piccoli. Un grande risultato ottenuto unendo le forze e la collaborazione di tutti, una formula vincente per ottenere ottimi risultati.

Dall’amministrazione un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla festa ma soprattutto a chi ci ha creduto e si è speso in prima persona per trasformare la serata in un successo: il mondo dell'associazionismo, gli esercenti, gli assistenti per la sicurezza, il personale per la pulizia, il personale e i collaboratori del Comune e poi ancora i tecnici, i musici e gli artisti.

Complimenti all’amministrazione per questa “marea di persone in festa” che ha invaso Ceva creando lo spettacolo nello spettacolo e in particolare all'assessore Isabella Avoledo e per la collaborazione a Martina Colombo ed Elisabetta Orsi.