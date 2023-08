Barolo, al WiMu una serata con brindisi in "Calici di stelle"

Un brindisi con il naso all’insù che è diventato una vera tradizione per il castello comunale Falletti. Il WiMu – Museo del Vino a Barolo conferma anche quest’anno Calici di Stelle, l’evento promosso contemporaneamente in tutta Italia dal Movimento Turismo del Vino e dalle Città del Vino. Nel borgo di Langa l’iniziativa è organizzata da sempre dalla Barolo&Castles Foundation, dal Comune di Barolo e dalla Pro loco di Barolo, che anche nel 2023 proporranno un programma speciale per il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti.

APERTURA NOTTURNA

Come ogni anno il WiMu sarà eccezionalmente aperto in notturna fino alla mezzanotte, per offrire ai visitatori la possibilità di ammirare lo spettacolo della volta celeste circondati dai vigneti patrimonio dell’Umanità degustando il Re dei vini. Per Calici di stelle, il WiMu resterà aperto dalle 19,30 alle 24 (chiusura della biglietteria alle 23), con la possibilità di visitare il museo ben oltre l’orario abituale.

IL BANCO DI ASSAGGIO

A partire dal tardo pomeriggio e fino a sera inoltrata, in piazza sarà allestito il grande banco di assaggio “Barolo di Barolo” che coinvolge tutte le aziende vitivinicole del Comune portabandiera della denominazione. Per visitatori e appassionati ci sarà la possibilità di scoprire il meglio della gamma enologica di Barolo, il cui territorio ricade per intero nella zona di produzione del Barolo e contribuisce per il 15% della superficie totale, potendo contare anche su ben 37 cru, o menzioni geografiche aggiuntive (i Comuni della Docg Barolo sono 11). Ad accompagnare il vino ci sarà anche un assaggio di prosciutto crudo in collaborazione con il Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo e di formaggi del territorio.

A GUARDAR LE STELLE

Durante tutto l’evento, accompagnato da un intrattenimento musicale, saranno disponibili i telescopi dell’Osservatorio di Pino Torinese per scoprire il cielo in compagnia e con la guida degli esperti presenti.

Info e costi:

Ingresso al museo: tariffe abituali. Gratuito per i titolari dell’Abbonamento Musei.Degustazione singola di Barolo 5 euro.Pacchetto una degustazione e ingresso al WiMu 12 euro.

Info e prenotazioni fortemente consigliate al numero 0173.386697 oppure scrivendo a info@wimubarolo.it.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà all’interno.