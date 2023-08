Nona edizione per la 'Pedalata del Cuore': aperte le preiscrizioni all'evento, partenza e arrivo a Savigliano

È stata presentata a Savigliano, nella sala del Consiglio Comunale, la nona edizione della “Pedalata del Cuore” organizzata dall’associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano con l’Asl Cn1, l’associazione Cuore in Mente e la Pro Loco di Savigliano

La manifestazione sportivo-solidale, in programma domenica 17 settembre, è dedicata alla "Campagna di prevenzione e cura dell’infarto miocardico e dell’ictus cerebrale".

In questa edizione saranno interessati, oltre a Savigliano, dove è prevista la partenza e l’arrivo, in piazza Santarosa, anche i Comuni di Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Moretta, Cardè, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Ruffia, Scarnafigi, Monasterolo di Savigliano.

“Sono tre gli obiettivi della Pedalata del Cuore – spiega Francesco Villois, presidente dell’associazione Amici dell’Ospedale e Consigliere Comunale – il principale è quello della prevenzione atta a sensibilizzare la popolazione; vi è inoltre il coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’attività sportiva e di socializzazione e l’aspetto solidale con l’attività di raccolta fondi”.

Per quanto riguarda la prevenzione e cura dell’infarto miocardico e dell’ictus cerebrale a Savigliano in piazza Santarosa, da dove partirà la manifestazione, sarà messa disposizione un ambulatorio medico della Croce Rossa per effettuare colloqui riservati, elettrocardiogrammi ed ecografie alla carotide.

Gli stessi esami di screening si potranno effettuare anche a Torre San Giorgio nella struttura messa a disposizione del Comune in piazza Cravero.

Come di consueto sono due i percorsi previsti: uno cicloturistico di 65,2 chilometri andata e ritorno con partenza alle 9 da piazza Santarosa attraverso i comuni a nord del presidio Asl Cn1: Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Moretta, Cardè, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Ruffia, Scarnafigi ,Monasterolo di Savigliano con arrivo previsto alle 13 a Savigliano, sempre in piazza Santarosa.

Ci sarà una sosta di ristoro a Torre San Giorgio.

L’altra pedalata aperta a tutti e per famiglie è quella di Bicincittà che partirà alle 9,30 da piazza Santarosa dove è previsto l’arrivo alle 12,30.

La biciclettata, che si snoderà attraverso un percorso di 20 chilometri, tra il centro città fino alla campagna saviglianese circostante, con una tappa intermedia al maneggio del Maresco.

Seguirà per tutti il pranzo in amicizia al parco Graneris preparato dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini di Savigliano.

La quota d'iscrizione per gli adulti e i ragazzi sopra i 12 anni è di 10 euro comprensivi di pacco gara e tre biglietti della lotteria (a cui andrà aggiunto un contributo di 5, o 10 euro per il pranzo); i bambini tra i 6 e i 12 anni avranno l'iscrizione gratis, non riceveranno il pacco gara e per il pranzo è necessario un contributo di 5 euro.

La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 6 anni che devono essere trasportati o accompagnati dai genitori.

Le preiscrizioni si potranno effettuare nella sede dell'associazione Amici dell’Ospedale in via Miretti 5: venerdì 15 e sabato 16 settembre dalle 10 alle 12; nella sede della Proloco in via Saluzzo, tutte le sere dalle 18 dal 13 al 15 settembre; nella palestra Open Space o nel negozio Bike Solution.

Per i dipendenti Alstom, sarà possibile effettuare l’iscrizione in azienda.

Le iscrizioni si potranno inoltre fare direttamente il giorno della manifestazione, domenica 17 settembre a partire dalle 7,30 in piazza Santarosa.

Informazioni sul sito www.amiciospedaledisavigliano.it da cui si potrà scaricare anche i moduli di iscrizione

E-mail aosavigliano@gmail.com

Come ogni anno l'evento si propone di incrementare la sensibilizzazione della popolazione, attraverso il coinvolgimento nelle attività sportive e di socializzazione.

Guarda inoltre alla solidarietà tramite i fondi raccolti con le iscrizioni, la lotteria (il cui biglietto costa 1 euro) e le attività di fundraising.

La Pedalata del Cuore è organizzata in collaborazione con: la CRI di Savigliano, Palestra Open Space, Bike Solution, Ascom Savigliano, Alstom Savigliano con iComuni di Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Moretta, Cardè, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, Ruffia Scarnafigi e Monasterolo di Savigliano

Le aziende del territorio (e non) sponsor e sostenitrici dell’evento, in particolare CRS Savigliano e Fondazione CRS

Con il patrocinio dei comuni di Savigliano, Torre San Giorgio e della Regione Piemonte.