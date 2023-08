Sezionando polli si ferì a una mano, i testimoni: "Era una gara di velocità"

Si avvia alle battute finali il procedimento penale in corso al tribunale di Cuneo instaurato per chiarire la dinamica di un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2016 presso un’azienda avicola del Cuneese.

Chiamato a rispondere di lesioni colpose ai danni di S.A. è il titolare della ditta, R.C., per cui il giovane, originario della Costa d'Avorio, lavorava. A fine del 2016 il lavoratore, addetto al reparto di sezionamento e confezionamento di polli, riportò una ferita alla mano destra. Secondo l’accusa il dipendente sarebbe stato sprovvisto del guanto in maglia di ferro che l’azienda avrebbe dovuto fornirgli. La persona offesa denunciò l’accaduto nel 2020, a quattro anni dai fatti, dopo essersi sottoposto a tre interventi chirurgici che però non gli restituirono la piena funzionalità dell'arto. Al lavoratore, non costituitosi parte civile, venne corrisposto un risarcimento danni pari a 15mila euro.

Come denunciato dal giovane, sarebbe stato R.C., il suo titolare, a dissuaderlo dal recarsi in pronto soccorso e a convincerlo a curarsi invece a casa, comunicando al medico di famiglia che la ferita alla mano sarebbe stata la conseguenza di un incidente domestico.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni ascoltati in aula l’infortunio si sarebbe verificato a seguito di una sorta di gara intercorsa tra il lavoratore e un collega, una sfida su chi tagliasse più velocemente i polli. “Dopo l’accaduto sono andato a controllare la postazione - ha spiegato il responsabile del reparto di sezionamento - e quando sono arrivato uno dei dipendenti mi ha riferito della gara, dicendomi che S.A., poiché stava perdendo, si era tolto il guanto”.



Il responsabile ha anche dichiarato che tutti i lavoratori vengono dotati dei dispostivi di sicurezza come tute, giubbotti termici, scarpe antinfortunistiche e guanti in latex: “Una persona esperta segue e affianca i lavoratori fin quando non imparano che cosa bisogna fare. Successivamente, se destinati al sezionamento, vengono forniti i coltelli per quella mansione o per lo spiumaggio. Nessuno inizia il lavoro vero e proprio da subito. Prima devono capire come si fa e poi passano al taglio. I dipendenti vengono forniti di tre guanti, in cotone, in latex e di acciaio. Alcuni di loro, per comodità, sopra quello di acciaio ne mettevano uno in plastica”.

Dopo il responsabile, è stato chiamato a testimoniare R.C., il titolare della ditta. “Quando è avvenuto l’incidente io non ero presente – ha riferito -. Mi avevano comunicato che S.A. non sarebbe venuto al lavoro nei giorni successivi. Non ho mai avuto interesse a nascondere la natura dell’accaduto. A livello economico non c’è differenza che il lavoratore si metta in mutua o in infortunio. Anzi, sarebbe stato meglio che lui si fosse recato in ospedale: se avesse aperto un infortunio non avrebbe gravato nulla sull’organizzazione e sui costi della ditta. Era stato lui a rifiutare in qualsiasi modo quella procedura”.

Al termine della deposizione il giudice ha disposto nuovamente l’audizione della persona offesa, fissata al 13 novembre. La sentenza è attesa per il 4 dicembre.