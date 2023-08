Esce di strada con un pick-up sopra Melle: giovane disperso nei boschi, trovato e soccorso con elicottero

Intorno alle ore 11 è stato lanciato l’allarme ai soccorritori per un ragazzo, di cui non sono state fornite al momento le generalità, che, per cause ancora da accertare, sarebbe finito fuori strada mentre si trovava alla guida di un pick-up. La vettura è terminata in un pendio del bosco, all’altezza di via Sant’Eusebio - strada che porta all’omonima località - facendo perdere le sue tracce.