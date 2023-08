Borgo San Dalmazzo ricorda la tragedia di Marcinelle e celebra la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”

Il giorno 8 agosto 1956 a Marcinelle, in Belgio, morirono 262 minatori che lavoravano nella miniera di Bois du Cazier ustionati, soffocati dal fumo e dai gas tossici, intrappolati nel sottosuolo: 136 di loro erano italiani.

A 67 anni di distanza, nella giornata di martedì 8 agosto 2023, il Comune di Borgo San Dalmazzo ricorda quegli emigranti che sono diventati simbolo della memoria di tutti gli italiani espatriati nei vari paesi alla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore per le loro famiglie, celebrando la “ Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo ”.

"Con loro - dicono dall'amministrazione - ricordiamo anche chi fugge dalla propria terra, rischiando la propria vita, per cercare un futuro migliore nel nostro paese come hanno fatto in passato i nostri emigranti."