Servizi sociali a rischio inflazione, il Consorzio Monviso Solidale chiede aiuto alla Regione

Il timore della crisi continua a pesare sui servizi sociali.

Come è stato confermato durante l'ultima seduta del Consorzio Monviso Solidale, che si è tenuta lo scorso lunedì 31 luglio nella sede del Consorzio, in via vittime di Brescia a Saluzzo.

Il presidente dell'assemblea, Giancarlo Panero, chiederà l'intervento della Regione: “Abbiamo approvato l'equilibrio di bilancio – spiega Panero - con 23.665 euro di entrate che pareggiano le uscite. È stata l'occasione per un esame della situazione che, causa l'aumento dei prezzi e dell'inflazione, crea gravi problemi alle famiglie ed ai cittadini, alle imprese, ai comuni e al Consorzio.

Per questo motivo - continua Panero – il Monviso Solidale ha attivato nuove iniziative per reggere rispetto alla crisi dilagante. Come Comuni facenti parte del Consorzio, quest'anno, abbiamo deciso di versare due euro in più per ogni cittadino per un totale di 351 mila euro. Per Verzuolo sono stati versati 13mila euro in più rispetto ai 200mila euro versati ogni anno, per un totale di 213mila".

Il Consorzio ha inoltre la necessità di avere più trasferimenti anche da parte della Regione.

Per questo motivo Panero sostiene che “Come presidente dell' assemblea dei sindaci del Consorzio ho comunicato che scriverò una richiesta al presidente della Regione Alberto Cirio e all' assessore incaricato Maurizio Marrone per sottoporre loro la questione. La richiesta è di aumentare il contributo regionale, pari ad un euro per ogni cittadino del Consorzio, ossia 175mila euro in più, come già presentato dall'assemblea del 22 novembre 2022”.

La somma fornirà un sostegno per affrontare l'aumento dei costi dovuta all’inflazione. Saluzzo verserà una quota aggiuntiva correlata alla presenza della sede del Consorzio in città.