Diventa modello o modella con la Stracôni

La Stracôni per festeggiare le 40 edizioni di presenza in città con la sua stracittadina solidale ha organizzato un evento incredibile che renderà protagoniste le persone: la Stracôni ECO-À-PORTER.

Sfileranno le eco-collezioni di Italia Furlan realizzate con i materiali di recupero dell’azienda Peraria e i modelli saranno selezionati tra il popolo della Stracôni: chiunque abbia voglia di mettersi in gioco può chiedere di partecipare.



Il progetto nasce da una collaborazione virtuosa tra un’azienda e un’artigiana accomunate dall'amore per l'ecologia. Stracôni ha colto l'occasione per riunirle all'interno dei grandi festeggiamenti per le sue 40 edizioni. Peraria, da sempre attenta all'aspetto ecologico, ha avuto l'idea di offrire una seconda vita ai materiali con cui realizza gli allestimenti fieristici e i gonfiabili - che a loro volta sono frutto del riciclo delle bottiglie di plastica - trovando nella stilista Italia Furlan una partner in grado di trasformare questi materiali in abiti, gli stessi che saranno protagonisti della sfilata ECO-À-PORTER.



Le candidature per partecipare a questa innovativa sfilata come modello/a sono aperte fino al 31 agosto. Verranno selezionate 15 persone, uomini, donne e bambini di tutte le età, l’unico requisito richiesto è il buon umore! La Stracôni sta organizzando un evento inclusivo e coinvolgente. La tematica che sta alla base di tutto il progetto è molto importante: si parla di riciclo e protezione ambientale. La Stracôni ci ha abituati da sempre a trattare tematiche importanti con leggerezza senza mai essere banale o superficiale. Quest’anno ci sorprende con una sfilata non convenzionale, sarà un evento da non perdere.

L’invito a inviare candidature è ancora aperto: “Accetteremo le candidature di partecipazione fino al 31 agosto, seguirà una selezione che si concluderà intorno all’8 settembre. Invitiamo davvero tutte le persone a provarci, sarà un’esperienza da ricordare. In pieno spirito Stracôni non mancherà il divertimento. Non a caso l’unico requisito che abbiamo richiesto è la voglia di sorridere”.



La sfilata si terrà 11 novembre alle 21:00 all’Open Baladin, piazza Foro Boario, Cuneo.



Le candidature si possono effettuare tramite il sito:

oppure inviando un'e-mail all’indirizzo foto@straconi.it.