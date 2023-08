Disponibili le nuove carte topografiche dedicate ai più bei sentieri da Pian del Re

Da qualche giorno sono disponibili gratuitamente, presso il Centro Visita di Pian del Re e presso l’Ufficio Turistico di Crissolo, le nuove carte topografiche dedicate ai più bei sentieri nel Parco del Monviso con partenza da Pian del Re.

Le carte, realizzate interamente dal Servizio Promozione dell’Ente in formato A3, presentano su una facciata la cartografia del territorio interessato dagli itinerari, in scala 1:25.000, e una traccia degli stessi; sul retro i percorsi suggeriti sono sinteticamente descritti offrendo alcuni motivi di interesse e le indicazioni tecniche di base (sviluppo chilometrico, dislivello positivo, quota di arrivo) necessarie per pianificare la propria escursione.

A questo proposito si ricorda che l’attività escursionistica richiede abbigliamento e calzature adeguate. L’EGAP Monviso non è responsabile per danni a persone, animali o cose derivanti dalla fruizione dei sentieri indicati.

Completano le informazioni disponibili sulla carta una sintetica descrizione del Giro del Monviso, uno dei trekking di alta quota più conosciuti e spettacolari d’Europa, l’elenco dei rifugi alpini ed escursionistici nel territorio del Parco naturale del Monviso, una sintetica descrizione dell’Ente e soprattutto le principali indicazioni per fruire del Parco in modo rispettoso e consapevole: tra le principali regole si ricorda che la raccolta dei fiori e l’abbandono di rifiuti sono vietati e che i cani sono ammessi in tutte le aree naturali protette, purché tenuti sempre al guinzaglio.

Tutte le informazioni sono disponibili in italiano e in inglese.