Interventi alla rete fognaria, chiusa la salita Bergoglio in direzione di Roreto

Chiusa la provinciale 7, dal bivio per Cherasco in direzione Roreto (più nota come Salita Bergoglio), fino alle 18 di oggi e comunque fino a fine lavori, come da ordinanza della Provincia, competente su quel tratto di strada.

E' possibile che la circolazione possa tornare regolare già nel primo pomeriggio, dalle 14. Si procede regolarmente, invece, in direzione opposta, dalla Roreto verso Pollenzo.

La chiusura è in vigore dalle 8 di oggi 7 agosto.

I veicoli con direzione “verso Roreto”, in corrispondenza della rotatoria “Bergoglio” all’intersezione con la S.P. 661, saranno deviati verso il Centro di Bra. Saranno inoltre possibili brevi chiusure TOTALI al traffico legate alle esigenze di cantiere adeguatamente segnalate mediante l’uso di movieri.

La chiusura è stata disposta per un intervento sulla rete fognaria.