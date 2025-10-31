 / Viabilità

Viabilità | 31 ottobre 2025, 10:48

Ferrovie, lavori alla stazione di San Giuseppe Cairo. Si circola su gomma fino al 28 novembre

Bus sostitutivi tra Ceva e San Giuseppe Cairo

La stazione di Ceva

Modifiche alla circolazione dei treni dal martedì 4 a venerdì 28 novembre 2025, per consentire interventi infrastrutturali programmati nella stazione di San Giuseppe di Cairo.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra San Giuseppe di Cairo e Ceva.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I canali di acquisto sono aggiornati.

