Mondovì, piazza Maggiore: da lunedì 3 novembre torna la viabilità invernale

Da lunedì 3 novembre cambierà la viabilità in piazza Maggiore con l'entrata in vigore del regime invernale. Come stabilito dalla Giunta comunale e annunciato durante l'incontro pubblico con i residenti dello scorso 13 aprile, fino al 31 marzo 2025 l'Area Pedonale Urbana (APU) sarà limitata alle sole domeniche e festività, dalle ore 13 alle 24.

Una modifica sostanziale che risponde alle esigenze dei cittadini durante i mesi più freddi: nei giorni feriali, infatti, i portici soprani e sottani della piazza torneranno completamente transitabili alle auto, con divieto di fermata ad eccezione degli otto stalli regolamentati.

Nessun cambiamento invece per la Zona a Traffico Limitato (ZTL) che continuerà a essere attiva con gli orari consueti nel primo tratto di via Gioacchino Grassi di Santa Cristina (dall'accesso di via delle Scuole fino al cavalcavia della Funicolare), in vicolo dei Macelli, vicolo della Madonnina e salita Antonio Falletti di Barolo. La ZTL rimarrà in vigore dal lunedì al sabato dalle 19 alle 24, mentre domenica e festivi dalle 13 alle 24.

Il provvedimento, che resterà valido per tutto il periodo invernale, rappresenta un compromesso tra le esigenze di vivibilità della piazza e le necessità di mobilità dei residenti e commercianti della zona durante la stagione fredda.