Salmour, 115mila euro dalla Regione per la sicurezza di via Paratino

Il Comune di Salmour è tra i beneficiari di una cifra importante, da parte della Regione Piemonte, per la messa in sicurezza di una strada, via Paratino.

Il progetto era già stato definito, in seguito a una precedente variazione del Piano Regolatore Generale Comunale, e si lavorava già da tempo affinchè si realizzasse.

Una notizia sperata, ma al tempo stesso inaspettata, che rende felice il sindaco Roberto Salvatore: “È da due anni che stiamo cercando di mettere in sicurezza via Paratino, una strada che conduce a un punto di prelievo dell’acqua comunale ed è una strada particolarmente stretta, con scarsa visibilità e quindi anche pericolosa. Tra l’altro questa zona è anche cresciuta a livello insediativo – urbanistica, con la costruzione di alcune case, fra cui una in ristrutturazione. Avevamo già adottato una variazione al Piano Regolatore su un progetto riguardante un primo lotto su un primo tratto di questa via e per questo abbiamo accantonato la cifra di 80mila euro”.

“Abbiamo poi azzardato a partecipare a questo bando regionale ed è andata bene, perché siamo stati finanziati con 115mila euro su un totale di 160mila euro di intervento e quindi riusciremo di fatto a finire tutto il primo lotto. – prosegue il sindaco - Di questo sono molto contento perché dopo due anni di progetto, riusciamo a realizzare i lavori. Lo dico, indipendentemente dai colori politici, mai abbiamo avuto un presidente, il governatore Alberto Cirio e un’amministrazione regionale così vicina a noi piccoli Comuni del Cuneese. Per noi salmouresi, piccola realtà, è una cifra importante e vero e proprio toccasana”.

I lavori per l’opera funzionale, che prevede l’allargamento della strada portandola a norma, erano già stati annunciati e rientrano anche nel piano di modifica al DUPS (Documento unico di programmazione semplificato), che interessa i lavori pubblici per il triennio 2026-2028.