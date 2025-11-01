Cuneo, lunedì 3 novembre chiude via Carlo Boggio per i lavori a Piazza Cottolengo

Lunedì 3 novembre via Carlo Boggio, nel tratto compreso tra Corso Brunet e via Piave, resterà chiusa al traffico per consentire i lavori previsti sulle alberature di Piazza Cottolengo. L'intervento dovrebbe concludersi in giornata, con la riapertura alla normale circolazione veicolare prevista per martedì 4 novembre.

Proseguono intanto i lavori di sistemazione di Piazza Cottolengo, avviati lo scorso 16 ottobre. L'intervento prevede la realizzazione di una pavimentazione in materiale drenante per i camminamenti che circondano il giardino, oggi in terra battuta.

Si tratta del primo dei tre interventi programmati grazie a una variante del progetto PNRR denominato "Silver House", che originariamente prevedeva la sistemazione dell'angolo di Piazza Europa, all'incrocio tra corso Nizza e corso Brunet.

La ristrutturazione dell'ex sede della banca UBI in Piazza Europa ha reso impossibile l'avanzamento del progetto originario. Tuttavia, l'operatore si è assunto gli oneri per la risistemazione, al termine del cantiere, dell'angolo di piazza oggi occupato dal cantiere. Questo ha consentito all'Amministrazione comunale di riorientare la destinazione delle risorse PNRR verso tre nuovi interventi, tutti concentrati in una zona limitrofa al progetto originario.

Quello in corso su Piazza Cottolengo rappresenta il primo tassello di questo nuovo piano di riqualificazione urbana.