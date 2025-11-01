Teleriscaldamento a Borgo San Dalmazzo: cantiere aperto in via Vittorio Veneto, modifiche viabilità

A partire da lunedì 3 novembre 2025, prenderanno il via i lavori di allaccio alla rete del teleriscaldamento lungo via Vittorio Veneto. L'intervento, che rappresenta un importante progetto di infrastruttura per il territorio, interesserà l'area dell'intersezione con via Dogliani e proseguirà fino a raggiungere piazza XI Febbraio.

Per consentire l'esecuzione in sicurezza delle operazioni, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo. La viabilità sarà così organizzata: via Dogliani verrà chiusa al traffico veicolare, mentre la zona di piazza XI Febbraio resterà raggiungibile percorrendo via Avena. Con il progressivo avanzamento dei cantieri, la circolazione subirà ulteriori modifiche, ma sarà sempre garantito ai residenti il transito necessario per raggiungere le proprie abitazioni.

La regolamentazione del traffico resterà in vigore per tutta la durata stimata dei lavori di quindici giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse che potranno comportare eventuali slittamenti. L'Amministrazione comunale invita automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi.