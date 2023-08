Nel centro storico di Cherasco la cena benefica per l’Emilia Romagna

Venerdì 8 settembre a partire dalle ore 19.30, nell’incantevole scenario della Piazza dell’Arco del Belvedere di Cherasco, si terrà la Cena benefica per l’Emilia Romagna: si tratta di un’importante occasione di raccolta fondi per le popolazioni alluvionate.

La formula scelta è quella del pic-nic urbano, ovvero una cena “al sacco” per un migliaio di ospiti, che potranno portare mangiare e bere da casa; il Comune offrirà ad ogni partecipante un piatto di tortelli. L’Amministrazione Comunale di Cherasco, infatti, in collaborazione con le associazioni del territorio, si occuperà degli allestimenti della piazza oltre al servizio ai tavoli.

L’iniziativa sarà ad ingresso gratuito (offerta suggerita di 10,00 euro a persona) e l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Scuola di Musica Malerbi con sede a Lugo, Ravenna, a supporto del ripristino dei locali e dell’acquisto di nuovi strumenti musicali compromessi dall’alluvione che nel maggio 2023 ha causato ingenti danni alla Regione Emilia Romagna fortemente colpita da avverse condizioni metereologiche e conseguenti esondazioni.

"Per la comunità cheraschese – sostengono il Sindaco Carlo Davico e l’Assessore Agnese Dogliani - si tratta di un’importante occasione per dimostrare solidarietà e vicinanza alle popolazioni alluvionate. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e un’estrazione di premi a sorpresa per allietare i partecipanti. A tal proposito l’Amministrazione cheraschese invita quanti volessero supportare l’iniziativa a donare i premi che verranno messi in palio durante la serata".

Per partecipare è richiesta la prenotazione presso l’ufficio turistico di Cherasco, al numero tel. 0172427050, entro il 4 settembre.