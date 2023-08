Domani è il giorno degli Eiffel 65 a Cortemilia

Iniziano col botto gli eventi cortemiliesi che fanno da preludio alla Fiera Nazionale della Nocciola che si terrà dal 19 al 27 Agosto 2023. Domani presso il Parco La Pieve si esibiranno gli Eiffel 65 alle ore 22.30. Con una vendita di 15 milioni di dischi in tutto il mondo, triplo disco di platino in Germania, Inghilterra ed Australia con "Blue", disco di diamante in Francia (l'equivalente di due dischi di platino e di un oro in Italia) con "Europop", gli Eiffel 65 non hanno mai smesso di girare l'Italia e l'Europa con i loro concerti e hanno iniziato da poco il Tour Mondiale. Ad aprire la festa Tuttafuffa dalle 21.30.

L'evento farà da apripista alla Fiera Nazionale della Nocciola che partirà il 19 agosto. "Come ogni anno abbiamo pensato ad un programma intenso dedicato a tutti, in grado di coinvolgere turisti, visitatori e abitanti del territorio che nella Fiera ritrovano la propria identità locale. Con la manifestazione celebriamo la Regina dell’Alta Langa, la Nocciola più buona del mondo, una varietà tipica di questa zona, ma celebriamo soprattutto la nostra voglia di rinascita, dopo la tremenda grandinata che ha colpito duramente il nostro territorio", ha commentato il consigliere con delega al turismo, Marco Zunino.

In questa edizione proseguirà la collaborazione tra il comune di Cortemilia e tabUi, l’App di realtà aumentata nata nelle Langhe. Sull'App saranno disponibili curiosità sulla nocciola, informazioni logistiche e approfondimenti sul programma che prevede un calendario ricco di incontri culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, momenti dedicati alla tradizione e all’enogastronomia piemontese. Quest’anno verrà aggiunto anche un elemento di innovazione: attraverso tabUi sarà, infatti, possibile trovare dei QR code all’interno della Fiera che formeranno e coloreranno una grande nocciola digitale, regalando informazioni e sorprese.