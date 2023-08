Duplice omicidio a Montaldo, in azione quasi 100 uomini e l’elicottero dell’Arma: probabile avvistamento in località Piano di Torre [FOTO E VIDEO]

Sono concentrate a poca distanza dal luogo dell’omicidio le ricerche del 21enne olandese accusato di aver ucciso il padre Chainfa Chang, 65 anni, e l’uomo che li ospitava da qualche giorno, Lambertus Ter Horst, 60 anni. Al momento, infatti, si sta battendo palmo a palmo la zona di Torre Mondovì, in particolare la frazione Piano dove con buona probabilità il ragazzo - o sue tracce - sarebbe stato avvistato (e sulla quale da diversi minuti l’elicottero dell’Arma sta effettuando ricognizioni).





Sono quasi 100 i carabinieri impegnati nelle ricerche. Stanno percorrendo i sentieri della zona, boschiva e impervia, in lungo e in largo. Secondo il colonnello Carubia, ancora non risultano esserci novità sostanziali.

Montaldo ancora sconvolto per la morte di "Bert"

Nel frattempo la casa dove si è compiuto il duplice omicidio resta presidiata dai militari, con a terra e sul muro esterno diverse tracce di sangue.

Il paese è ancora sconvolto per quanto accaduto. Il padrone di casa, olandese, amava Montaldo; aveva comprato una casa quattro anni fa e stava realizzando dei lavori per implementare una piscina. Si chiamava Lambertus Ter Horst, per tutti Bert. 60 anni, di professione medico, era vedovo con due figli.





Sacha Chang, invece, nessuno lo aveva visto. Nemmeno i dirimpettai, che solo due giorni fa erano stati ospiti di Bert per una merenda. “Il ragazzo non c’era. Non si faceva vedere”, ci dicono. Proprio lui che non si faceva vedere - 180 centimetri di altezza, fisico atletico - è adesso braccato a stretto giro da centinaia di militari.