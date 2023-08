Garessio, fiamme in un fienile: vigili del fuoco sul posto

A fuoco, nella serata di ieri (mercoledì 16 agosto) un fienile a Garessio.



Le fiamme si sono sviluppate – per cause ancora da determinare – all’interno della struttura ubicata in regione Bastianetti e hanno intaccato i piccoli ballotti di fieno presenti a centinaia. Non si segnalano feriti di sorta.



Sul posto i vigili del fuoco di Garessio e Mondovì.