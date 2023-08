Suoni delle Terre del Monviso, sul palco di Rucas di Bagnolo tre grandi musicisti

Dopo qualche settimana di pausa, torna il festival Suoni delle Terre del Monviso, che si presenta con due appuntamenti in tre giorni.

Domenica 27 agosto, a Rucas di Bagnolo Piemonte (di fronte alla partenza degli impianti di risalita), saliranno sul palco tre grandi musicisti: Raffaella Buzzi (voce), Enzo Fornione (pianoforte), Luca Allievi (chitarra), per un momento musicale dal titolo fortemente evocativo “La voce della terra”.

Un concerto (inizio ore 17) di musiche e poesie dedicate al pianeta Terra per sottolinearne l’importanza ed esaltarne i frutti, un concerto per riflettere e vibrare sulle note della sensibilità e dell’armonia.

In programma un mix di brani particolarmente toccanti: si va da alcune pagine firmate dall’artista israeliana Noa, al celeberrimo Fratello Sole e Sorella Luna inserito nella colonna sonora del film dedicato a San Francesco, da Earth Song di M. Jackson a L’anima Vola di Elisa, passando attraverso alcuni titoli scritti dagli stessi Fornione e Allevi e interpretati dalla calda e coinvolgente voce di Raffaella Buzzi.

Il concerto (ad ingresso libero) è altresì inserito nel calendario del Rucas Stone Music, evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Bagnolo Piemonte, che prevede altri due momenti musicali: nelle giornate di sabato 26 e sabato 2 settembre.





Il secondo appuntamento del festival Suoni delle Terre del Monviso è invece in programma martedì 29 agosto, ore 21. Per l’occasione il cartellone si trasferisce in pianura, e precisamente nel cortile del Castello Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco, per lo show che vedrà sul palco Tre Lilu & Mishkalè.