Vicoforte, definiti gli eventi che accompagneranno il 2026

Nel corso della riunione con le Associazioni ed altri organizzatori di eventi a Vicoforte è emerso un calendario ricco di appuntamenti, parecchi dei quali nel solco della tradizione Vicese.

Alcuni dettagli, anche di date, sono ancora da definire, ma quelli delle manifestazioni principali sono stabiliti.

In particolare, gli eventi più importanti aperti alla partecipazione di tutti, organizzati dal Comune, dalla Pro Vicoforte o da altre Associazioni (Vicesi e non Vicesi):

Nel mese di marzo sono in programma diversi appuntamenti: sabato 14, nel pomeriggio, è previsto il transito della gara podistica benefica “2 passi per l’autismo”, organizzata dalla ASD “Team Marguareis”, mentre domenica 29, al mattino, si svolgerà la prova di regolarità con auto americane “Cannoball Foam Run 2026”, promossa dall’Associazione F.O.A.M. Club.

Ad aprile, sabato 11, si terrà il convegno sui “Santuari del Piemonte” e in ricordo dei “Benefattori del Santuario”, organizzato dall’Associazione Nativitas. Sabato 25, al mattino, avrà luogo la celebrazione del XXV aprile, mentre in serata è previsto il saggio del Concorso nazionale di chitarra 2026.

Il mese di maggio si aprirà sabato 16 (data da confermare) con il Concerto dell’Ascensione sul piazzale del Santuario; domenica 17 si terrà l’inaugurazione dei restauri della Cappella di San Benedetto in Basilica, organizzata dall’Associazione Nativitas. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 sono inoltre previste giornate aperte di avvicinamento all’orienteering a cura dell’Associazione FEU. Sabato 23 si svolgerà la Giornata dedicata all’ambiente “Spazzamondo”, mentre domenica 24 maggio, al mattino, è in programma la cerimonia di premiazione del Concorso di poesie in lingua piemontese. Domenica 31 si celebrerà la Festa patronale di San Teobaldo; è in corso di organizzazione il pellegrinaggio ad Alba per visitare la tomba del Santo, compatrono della città, con data che sarà concordata con le autorità religiose e civiche di Alba.

A giugno, sabato 6 e domenica 7, si terrà la mostra mercato “Florete Flores”, con abbinate “Fior di Proloco” e il concorso di fotografia organizzato dalla Pro Vicoforte, oltre alla partenza e all’arrivo del percorso cicloturistico promosso da Flower Gravel. Sabato 13 e domenica 14 sono previste giornate aperte di avvicinamento al tiro con l’arco, organizzate dall’Associazione FEU. Giovedì 18, al mattino, si svolgerà un raduno di auto d’epoca e moderne organizzato dall’Agenzia Waymatters, mentre da venerdì 19 a domenica 21 è in programma il Foam’s American Day, a cura dell’Associazione F.O.A.M. Club.

Nel mese di luglio, domenica 19, si terrà una giornata di giochi popolari organizzata dall’Associazione FEU, mentre in data da stabilire è prevista la serata “pesci” organizzata dal Circolo ACLI.

Ad agosto, giovedì 6, è in programma la gran polentata estiva a Vico organizzata dalla Pro Vicoforte; sabato 8 si svolgerà la camminata notturna enogastronomica, anch’essa a cura della Pro Vicoforte, e domenica 9 è previsto un concerto in Basilica organizzato dall’Associazione Nativitas. Da giovedì 20 a martedì 25 si terrà la festa di San Magno a Fiamenga, organizzata dal Circolo ACLI, mentre domenica 30 è in programma il Concerto di Fine estate al Santuario.

A settembre, da sabato 5 a martedì 8, si svolgeranno la Festa e Fiera della Natività di Maria SS.; sabato 12 e domenica 13 sono previste le giornate di chiusura del Centro estivo e ulteriori giornate aperte di avvicinamento all’orienteering organizzate dall’Associazione FEU. Domenica 20, al mattino, è previsto il transito della Granfondo e Cicloturistica Alpi del Mare.

Nel mese di ottobre, domenica 4, si terranno la castagnata al Santuario e il concorso di pittura, organizzati dalla Pro Vicoforte con la collaborazione del locale Gruppo Alpini ANA; sabato 10 e domenica 11 sono previste nuove giornate aperte di avvicinamento al tiro con l’arco organizzate dall’Associazione FEU, mentre domenica 18 si svolgerà la castagnata a Fiamenga organizzata dal Circolo ACLI.

Infine, domenica 8 novembre è in programma la celebrazione del IV novembre.

Sono inoltre previsti appuntamenti specifici dedicati a particolari ricorrenze o categorie di partecipanti. Nel mese di marzo, domenica 8 si terrà il pranzo organizzato dalla Pro Vicoforte per la Festa della Donna e sabato 28 la giornata della gentilezza e di benvenuto ai Vicesi nati nel 2025. Ad aprile, sabato 18 è prevista una visita guidata della Basilica dedicata ai bambini, organizzata dall’Associazione Nativitas e dalla Pro Vicoforte, mentre mercoledì 29 si terrà una giornata di riflessione sulle opportunità derivanti dall’uso dell’Intelligenza Artificiale, dedicata al mattino agli studenti della scuola secondaria di primo grado e alla sera ai loro genitori. A giugno, martedì 2, si svolgerà la Festa degli anziani e dei nonni organizzata dalla Parrocchia e dal Circolo ACLI. A settembre, in data da stabilire con le scuole, è prevista la giornata dedicata all’ambiente “Puliamo il mondo”. Nel mese di dicembre, infine, in un sabato da definire, si terrà la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni.

Oltre alle cerimonie religiose della Prima Comunione, della Cresima e degli anniversari di matrimonio, a processioni e ad “estate ragazzi” nelle Parrocchie Vicesi, sono previsti: festeggiamenti civili/religiosi per le feste patronali in rioni e frazioni vicesi (Fiamenga, Boschi, Moline, Vico e San Grato) nel periodo luglio/agosto; transiti con soste al Santuario di altri eventi organizzati da soggetti esterni che interessano Vicoforte.

Altri eventi sono tuttora da definire ed in particolare le date di alcune presentazioni di libri organizzate dalla biblioteca comunale e gli eventi di dicembre collegati alle festività di fine anno.

Al termine della riunione sono stati evidenziati gli aspetti della sicurezza che ciascun organizzatore deve ben valutare e gestire, laddove necessario predisponendo un apposito piano di sicurezza; il Comune ha precisato che saranno effettuati controlli anche nel corso delle manifestazioni, così come raccomandato dalla Prefettura.