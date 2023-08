Muore in vacanza per un malore: Saluzzo sgomenta per la scomparsa di Giovanni Porretta

Un grave lutto, che ha lasciato sgomenta e incredula Saluzzo, ha colpito nuovamente la famiglia Porretta-Secchi.

Nella tarda serata di ieri, domenica 20 agosto, è mancato Giovanni Porretta, 58 anni dipendente della Bus Company negli uffici dell’azienda di trasporti che ha sede in città.

L’uomo era in vacanza in Sicilia da amici, assieme alla moglie Paola Secchi, quando è stato colto da un improvviso malore.

Lo scorso 2 giugno il figlio Simone di 30 anni, fisioterapista, era stato vittima di un incidente motociclistico sul versante francese del Colle dell’Agnello. Il papà Giovanni, che lo seguiva in moto, aveva purtroppo assistito impotente alla scena di quando il figlio, con la sua due ruote, era caduto dopo essere scivolto su una macchia d'olio.

La moglie Paola Secchi, lavora per lo studio di commercialisti “Imbimbo e associati”. E' molto conosciuta in città per aver vestito nel 2019 i panni della Castellana, maschera protagonista del Carnevale di Saluzzo ed è stata anche in passato cantante solista dell’Orchestra di Aurelio Seimandi.

Oltre alla mamma lascia il figlio Stefano, dipendente di banca.

Rimane ancora da stabilire la data dei funerali.