Incidente a Roccaforte Mondovì: grave un 13enne

Incidente stradale a Roccaforte Mondovì nel pomeriggio di oggi (martedì 22 agosto).



Coinvolto un ragazzo di 13 anni in bici, caduto e feritosi per cause e con dinamica ancora da determinare.



Sul posto l'emergenza sanitaria, che ha trasportato il giovane, in codice rosso, all'ospedale di Mondovì.