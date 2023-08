I corsi da Estetista al Cfp di Ceva: raddoppia l'offerta formativa con il corso per adulti

Il Centro di Formazione Professionale Cfpcemon di Ceva si conferma un riferimento per i giovani e gli adulti del territorio di Liguria e Piemonte: da ben undici anni, l'istituto offre un percorso triennale gratuito di Estetista per i giovani in uscita dalla scuola media, e a partire dall’autunno, accoglierà anche gli adulti con un secondo percorso biennale in orario pomeridiano.

“Da quando abbiamo iniziato con il settore del benessere - spiega il Direttore Marco Lombardi - moltissime persone hanno manifestato il desiderio di intraprendere la carriera nel settore estetico dopo un percorso lavorativo o dopo un diploma in altro ambito. Finora non potevamo rispondere a questa richiesta ma abbiamo deciso di richiedere alla Regione Piemonte il riconoscimento di un corso biennale, a pagamento, che ci consentirà di accogliere questa necessità del territorio.”

Un percorso di formazione triennale gratuito per i giovani

Fin dal 2012, il Cfp Cemon di Ceva attiva il corso triennale gratuito (finanziato dal FSE tramite la Regione Piemonte) per i giovani in uscita dalla scuola media che desiderano specializzarsi in questo settore, permettendo loro di acquisire competenze tecniche e professionali di alto livello ma anche di formarsi come persone e cittadini, grazie alle competenze di base e all’approccio “persona al centro" che contraddistingue le attività del Cfp Cemon.

La sede didattica è raggiungibile in 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e oItre al laboratorio attrezzato e ai materiali necessari per le esercitazioni, il centro offre:

● materiali didattici e libri di testo gratuiti,

● elevato grado di personalizzazione della formazione, in base alle necessità specifiche di ogni ragazza o ragazzo, garantito da un tutor;

● possibilità di svolgere in Erasmus lo stage previsto per il terzo anno, senza alcun costo e con un tutor in loco, sempre pronto ad assistere i giovani durante l'esperienza all’estero.

corso per UNDER 24

IL VIAGGIO

Nuove opportunità per gli adulti desiderosi di cambiare carriera

A partire dall’autunno il Cfpcemon aprirà le porte anche agli adulti che desiderano intraprendere una carriera nel settore estetico.

Il corso, a differenza di quello per i giovani, avrà una durata biennale e sarà concentrato sulle materie professionalizzanti. Il corso sarà a pagamento ma offrirà ai partecipanti di apprendere tecniche approfondite nel campo dell'estetica e della bellezza e iniziare subito a lavorare in saloni di bellezza e spa.

Potranno iscriversi al percorso anche le persone già in possesso di un titolo di studio superiore che finora erano escluse oppure quelle con obbligo scolastico assolto che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo dell'estetica in ottica di una riconversione professionale.

Corso per adulti

Una nuova sfida verso il futuro

L'apertura di questo corso biennale per adulti rappresenta una nuova sfida per il Cfpcemon, che intende ampliare la sua offerta formativa per rispondere alle esigenze e alle richieste del territorio.

La combinazione di corsi triennali gratuiti per giovani e corsi biennali a pagamento per adulti riflette la visione del Cfpcemon di essere un punto di riferimento per la formazione professionale in diversi settori e di contribuire attivamente allo sviluppo socio-economico della comunità locale.

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-watch-metadata">Cfpcemon, prima e dopo la formazione: le testimonianze</yt-formatted-string>