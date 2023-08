Venerdì 1 settembre una serata di musica e solidarietà nell’incantevole chiostro del Santuario della Sanità in Savigliano

Venerdì 1 settembre 2023 alle ore 21 l’incantevole chiostro del Santuario della Sanità in Savigliano ospiterà una serata di musica e solidarietà.



Visto il grande successo e l’importante partecipazione alla serata dello scorso anno Il Circolo Amici della Sanità e l’associazione Noi con Voi ODV sono lieti di riproporre “NOI COR(R)IAMO CON VOI”- Parte 2.



Infatti i Cori de “L’amore più grande” (Sangiu di Savigliano, Duomo di Fossano, Madonna dell’Olmo e Casalgrasso), il Coro San Giovanni Paolo II di Cervignasco e dintorni e la Cantoria di Ruffia uniranno le loro ormai note doti musicali per il campo profughi di Kaya (Burkina Faso). L’associazione Noi con Voi ODV ripropone il sostegno al progetto- “La culla degli sfollati”- perché molto è già stato fatto per 240 bambini, ma essendo più di 400 mila quelli presenti nel campo, molto si può ancora fare.



I bambini fino ad ora coinvolti nel progetto sono stati suddivisi in quattro classi assicurando loro i beni di prima necessità (sapone, riso, stuoie e coperte) e una formazione di base attraverso l’allestimento di classi di fortuna dotandole di banchi e attrezzatura scolastica e garantendo il pagamento degli stipendi agli insegnanti che si recano direttamente lì. Inoltre, si garantisce ai bambini un pasto quotidiano finanziato dall’associazione Noi con Voi, ma preparato dalle mamme dei bambini che vivono con loro nel campo.



Per la continuità di questo progetto sono necessari all’incirca 10.600 euro all’anno che l’associazione cerca di sostenere grazie a iniziative come questa. Oltre a questa attività diretta sul campo Noi con Voi sta costruendo una vera e propria scuola in muratura per 6 classi da 60 bambini, interamente finanziata dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese. L’impegno di Noi con Voi per i bambini di Kaya cresce di anno in anno e l’obiettivo è quello di raggiungerne un numero sempre maggiore, per questo il sostegno di tutti è fondamentale.



Confidando nella partecipazione e nella generosità dei tanti che vorranno godersi una bella serata di festa e solidarietà…vi aspettiamo numerosi!!!

L’associazione Noi con Voi ODV e Il Circolo Amici della Sanità.

Questo prodotto è un servizio gratuito del CSV.