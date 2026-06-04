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Eventi | 04 giugno 2026, 19:00

Mondovì, si presenta il libro “Il mio cuore ha cento stanze”

Venerdì 12 giugno l'incontro con gli autori Nicoletta Musso Oreglia e Giovanni Gastaldi

Mondovì, si presenta il libro “Il mio cuore ha cento stanze”

Venerdì 12 giugno alle 17.30 presso il Caffe Centrale di piazza Cesare Battisti a Mondovì, di fronte alla libreria Confabula, è prevista la presentazione con laboratorio del libro “Il mio cuore ha cento stanze”, Effatàeditore. Intervengono gli autori Nicoletta Musso Oreglia e Giovanni Gastaldi.

L’evento è realizzato in collaborazione con libreria Confabula, Caffè Centrale, Associazione Genitori Mondovì, Associazione ex studenti liceo Vasco Beccaria Govone.

Per info e prenotazioni: confabulalibreriamarco@gmail.com oppure Libreria Confabula 0174 490 590.

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