Mondovì, si presenta il libro “Il mio cuore ha cento stanze”

Venerdì 12 giugno alle 17.30 presso il Caffe Centrale di piazza Cesare Battisti a Mondovì, di fronte alla libreria Confabula, è prevista la presentazione con laboratorio del libro “Il mio cuore ha cento stanze”, Effatàeditore. Intervengono gli autori Nicoletta Musso Oreglia e Giovanni Gastaldi.

L’evento è realizzato in collaborazione con libreria Confabula, Caffè Centrale, Associazione Genitori Mondovì, Associazione ex studenti liceo Vasco Beccaria Govone.