Lagnasco, un weekend tra profumi, storia e natura per al “Giardino delle Essenze”

Un fine settimana dedicato alla scoperta delle essenze botaniche, delle antiche tradizioni erboristiche e del legame tra natura e cultura. Sabato 6 e domenica 7 giugno il Giardino delle Essenze dei Castelli di Lagnasco parteciperà ad “Appuntamento in Giardino”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (Apgi) che coinvolge giardini storici e orti botanici in tutta Italia. Per l’occasione sono in programma due eventi pensati per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra profumi, piante officinali e racconti del passato.

Il primo appuntamento è sabato 6 giugno dalle 16 alle 18,30 con il laboratorio “Alchimia dei Profumi: il Fuoco della Trasmutazione”, preceduto da una visita guidata. Tra fiori, erbe officinali e antiche tecniche di preparazione, i partecipanti potranno realizzare il proprio oleolito naturale da portare a casa.

Durante l’incontro si parlerà delle proprietà cosmetiche delle piante, della scelta degli oli vegetali più adatti, delle differenze tra macerazione a caldo e a freddo e delle modalità di conservazione e utilizzo degli oleoliti.

Protagoniste dell’esperienza saranno alcune delle specie più apprezzate della tradizione erboristica, tra cui fiordaliso, calendula, lavanda, achillea ed elicriso. Il costo di partecipazione è di 10 euro.

Domenica 7 giugno, sempre dalle 16 alle 18,30, sarà invece la volta della visita guidata tematica “Lo sguardo nel giardino medievale”, un percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle piante aromatiche e officinali più significative del Medioevo.

Attraverso essenze come lavanda, issopo, salvia sclarea, artemisia, rosmarino e assenzio, i visitatori potranno conoscere il ruolo che i profumi rivestivano nell’epoca medievale, quando erano considerati non soltanto fonte di piacere, ma anche strumenti di protezione, cura e purificazione.

La visita sarà introdotta da una presentazione dedicata ad alcuni affreschi dei Castelli di Lagnasco, richiamati attraverso immagini e dettagli simbolici. Tra erbe aromatiche, racconti storici e richiami artistici, l’esperienza offrirà uno sguardo originale sulle credenze e sulle pratiche del mondo medievale. Il costo della visita guidata è di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349-3311672 oppure consultare il sito giardinodelleessenze.org