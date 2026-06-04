In attesa del Giro d'Italia Women a Saluzzo si accende la "Notte Rosa"

Il grande ciclismo professionistico femminile arriva a Saluzzo, domenica 7 giugno, con la 9ª tappa Saluzzo-Saluzzo, gran finale del Giro d'Italia Women, l’evento sportivo dell’anno nelle Terre del Monviso.

La città è già imbandierata di rosa, domani venerdì 5 giugno anche la Notte si veste di rosa, per festeggiare la gara delle cicliste in vista del podio.

Dalle 19 nel centro cittadino si parte con gli aperitivi musicali della prima data di Freequence 2026: oltre 20 postazioni con musica live e Dj set. La manifestazione organizzata da Centro Commerciale Naturale e Fondazione Bertoni.

Tanta musica a tutto campo, ma soprattutto due momenti entusiasmanti da vivere: l’arrivo del TEAM GREEN BIKE SHOW - il team di atleti di livello mondiale, che ha trasformato il proprio sport in uno spettacolo, gira l'Europa da più di 15 anni con animazione coinvolgente, su base musicale.

Gli atleti si alternano sui loro ostacoli con esercizi acrobatici di Bike Trial e BMX Freestyle, progressivamente più difficili e spettacolari, di grande effetto sul pubblico, mini-show itineranti - e LE PAZZE BICI - da un’idea dell’artista Mago Pongo, per grandi e piccoli uno spazio colmo di bici inventate, un poco folli, tutte da provare. Spazio dedicato a famiglie e pubblico più diverso.

Ecco dove assistere agli spettacoli in bicicletta:

TEAM GREEN BIKE SHOW - team di atleti di livello Mondiale (Piazza Vineis - fronte Statua Silvio pellico)

TEAM GREEN BIKE SHOW (Piazza Cavour)

The Beat Circus - rock’n’roll beat band (Duomo)

LE PAZZE BICI di Mago Pongo - Ala di Ferro

LIKE A GIRL SOCIAL RIDE pedalata gratuita + aperitivo finale - Ala di Ferro ( Piazza Cavour)

La musica targata Freequence nei locali aderenti

Montmartre Pub / Blackout (Via Palazzo di città) - ANISA DJ set + UCIR LOUISIANA BAND (live)

Bar Corona Grossa (Corso Italia) - DJ Edgar Gallan; Caffè Vittoria ( Via Martiri della liberazione) - DJ Alfred Paolella , Caffè Pellico ( Corso Italia) - OUTKEY DJ set

Mixology / Tiffany Caffè ( Corso Italia) - DJ Federico Effe

Piazzetta Caffè ( Piazza Risorgimento) - Cosmopolitan (live)

Incanto ( Piazza Risorgimento) - DJ Paul Scaletta

Turn Over ( Piazza Garibaldi) - DJ Reghe’n’Rolla + 4Tracks (live)

Caffè Principe / Caffè del Centro / Piedigrotta ( Piazza Cavour) - DJ Faber Moreira + Pentasonika (live)

Le Bute ( Via Gualtieri) - Frank Polacchi Trio

La Granda Pub ( Piazzetta Mondagli) - Soulfuldress (live)

Il Baricentro Pub ( Via Deodata) - Elias Lentini DJ set

Bar Crystal ( Corso Italia) - DJ Romeo

Caffè del Duomo ( Via Martiri della liberazione) - DJ Ludovic Gosmar

Dublino Caffè ( Corso Italia) - Depo DJ set

Loreana / Armando e Griselda / Gelateria ( Via Silvio Pellico) - DJ Sam

Laboratorio del Gusto / Gelateria La Romana ( Corso Piemonte) - DJ Marcy

Prestige ( Via Volta) - Alessandro Schiffer DJ set

Il Salotto / #No Price (Piazzetta Santa Maria) - DJ set

Belli e Buoni / Livia il Gelato Naturale ( Via Spielberg) - DJ set

Ala di Ferro ( Piazza Cavour) - Piero & Elena (area latino)

Gonfiabili in piazza Cavour, animazione per bambini, truccabimbi, manipolazione palloncini, giochi in legno di Mago Trinchetto in corso Italia Mostre artistiche e live painting in corso Italia

Per maggiori info: www.fondazionebertoni.it | 0175 43527 | info@fondazionebertoni.it.