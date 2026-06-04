Trezzo Tinella celebra la sua identità tra arte, memoria e tradizioni

Ci sono tradizioni che resistono al tempo perché continuano a parlare al presente. A Trezzo Tinella, domenica 7 giugno, saranno proprio la memoria, la cultura e il senso di comunità a diventare protagonisti di una giornata che unirà festa popolare, spiritualità, arte e valorizzazione del territorio.

L'appuntamento prenderà il via alle ore 10 con il mercatino dell'artigianato, che animerà le vie del centro storico con prodotti tipici, creazioni artistiche e manufatti realizzati dagli artigiani del territorio.

A partire da mezzogiorno sarà possibile fermarsi a pranzo in paese grazie alla proposta della Pro Loco, con prenotazione obbligatoria, oppure scegliere il particolare “Menù dei Fiori” proposto dal Ristorante Tres.

Il cuore della manifestazione batterà però nel pomeriggio, quando le vie del borgo si trasformeranno in un percorso di colori e simboli grazie all'esposizione delle lenzuola e alla realizzazione dell'infiorata, preparata in vista della tradizionale processione del Corpus Domini. Un rito che continua a rappresentare uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale e che culminerà dopo la Santa Messa delle ore 17 con il corteo accompagnato da figuranti in costume tradizionale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello in programma alle 14.30 nell'antica Chiesa dei Battuti, dove l'Associazione culturale L'Arvangia proporrà un incontro dedicato al valore della memoria e alla conservazione delle tradizioni che hanno plasmato l'identità delle comunità di Langa.

L'occasione servirà anche per raccontare il percorso della rivista Langhe, da anni impegnata nella raccolta di testimonianze, ricerche e progetti capaci di creare un dialogo tra passato e futuro.

Nel corso dell'incontro sarà inoltre consegnato il riconoscimento del “Cavaliere della Luna”, ideato da Donato Bosca, destinato a una persona del territorio che ha saputo trasformare un sogno in un progetto concreto al servizio della comunità.

Il significato del premio affonda le radici nella cultura contadina delle Langhe. Per generazioni la Luna ha rappresentato un riferimento fondamentale per il lavoro agricolo, orientando semine, raccolti, sfalci, taglio del legname e travasi del vino. Era il calendario naturale delle famiglie rurali, una presenza silenziosa capace di scandire il tempo della terra. Il titolo di “Cavaliere della Luna” vuole oggi riconoscere proprio quella capacità di guardare lontano, rispettando le radici e generando nuove opportunità per il territorio.

La Chiesa dei Battuti ospiterà inoltre l'inaugurazione della mostra “Introspezione” dell'artista Tore Milano, visitabile dal 7 al 21 giugno ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.

La giornata sarà anche l'occasione per scoprire i nuovi murales realizzati lungo la via principale del paese, opere dedicate alla civiltà di Langa e alla memoria degli edifici storici che hanno accompagnato la crescita della comunità nel corso dei secoli.

Più che una semplice manifestazione, quella di domenica si presenta come un racconto collettivo della storia e dell'identità di Trezzo Tinella: un viaggio tra fede, arte, tradizioni e paesaggio, aperto a residenti e visitatori che desiderano conoscere da vicino una delle realtà più autentiche delle Langhe.