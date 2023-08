Omicidio di Montaldo: in paese sarà lutto cittadino in memoria di Bert e dell'amico Chain Fa Chang

Un momento di raccoglimento sobrio, nel rispetto delle famiglie e degli amici.

Così il Comune di Montaldo Mondovì, dopo un incontro avvenuto in municipio lunedì sera, ha deciso che renderà omaggio alla memoria del medico olandese Lambertus Ter Host, 'Bert' come lo ricordano tutti e a Chain Fa Chang, il 'maestro Fa', docente in una scuola elementare di Amsterdam e papà del 21enne Sacha Chang, che al momento si trova nel carcere di Cuneo per duplice omicidio.

"Con tanto dolore nel cuore abbiamo sentito la notizia della morte del maestro Fa" - hanno scritto sulla pagina della De Leertuin, scuola dove insegnava Chai Fa Chang - "Siamo molto sconvolti e capiamo che questa notizia colpisce anche voi. La prima settimana dopo le ferie rifletteremo ampiamente su questo terribile evento. Cercheremo di capire esattamente come riusciremo a farlo nel prossimo futuro."

Intanto lo scorso sabato, in occasione della tradizionale processione estiva nella zona delle cappelle, a Montaldo un amico di Bert ha portato il messaggio della sua famiglia, chiedendo delicatezza e rispetto nei confronti di questa tragedia (leggi qui).

Ancora non è stata resa nota la data dei funerali, ma fin da subito l'amministrazione e la comunità montaldese si sono messi a disposizione della famiglia di Bert per qualsiasi iniziativa possa aiutere la famiglia in questo momento di grande dolore.

Una comunità ancora sconvolta quella di Montaldo dove, ormai da quattro anni, il dottor Lambertus Ter Host amava trascorrere le vacanze, lavorando all'abitazione che aveva acquistato e dove erano in corso i lavori per costruire una piscina che avrebbe messo a disposizione del paese.

Nel corso della riunione non è stata decisa alcuna iniziativa precisa, ma quando si terranno i funerali verrà indetto il lutto cittadino, osservando un minuto di silenzio in memoria delle vittime.