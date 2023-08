Ricollocazione scuole a Ceva, il sindaco Bezzone replica all'opposizione

Questo è forse uno degli esempi più evidenti di discutibile opposizione e disservizio verso i cittadini.

Qualunquismo, assenza di contenuti che entrino nel merito, disinformazione e soprattutto attacchi pretestuosi privi di ogni fondamento di verità.

Il consigliere Mottinelli con queste dichiarazioni dimostra di non avere dimestichezza sulle dinamiche amministrative, sul funzionamento dei bandi pubblici e neppure sugli argomenti che vengono dibattuti in Consiglio Comunale.

Questa Amministrazione, dopo aver gestito un’alluvione di portata ben superiore alle precedenti, (chiediamo venia al consigliere Mottinelli se l’alluvione del 2020 non era stata inserita nel nostro programma elettorale del 2019) ha sempre messo al centro della propria linea programmatica la sicurezza e quindi un’eventuale delocalizzazione degli edifici scolastici, con priorità per i cittadini più piccoli. Inoltre, grazie ad un incremento delle iscrizioni, vi è una carenza marcata di superfici per l’Istituto Baruffi, a cui nel progetto andrebbero tutti gli spazi della scuola primaria.

A tal proposito si è voluto assumere semplicemente una delibera di indirizzo per ipotizzare un polo scolastico in una zona mai interessata dagli eventi alluvionali degli ultimi 50 anni. Questo anche a fronte della nuova legge sugli appalti che consente di cantierizzare un progetto con il semplice studio di fattibilità.

L’area non comprende solamente l’appezzamento in prossimità del parco Martiri delle foibe, come citato erroneamente dal consigliere Mottinelli, bensì tutto l’insieme che comprende anche l’area della Casa Albergo, di cui il Comune, come comunicato precedentemente, sta lavorando per la riacquisizione.

Con la delibera di cui sopra si è dato incarico ad un professionista per definirne realizzabilità e costi. La prima bozza progettuale ha dato esito positivo sulla fattibilità ed ha quantificato i costi per circa 12 milioni di Euro.

Come è ovvio il Comune di Ceva non dispone di una tale cifra. Tuttavia ci siamo messi al lavoro per perorare la causa presso gli Enti sovracomunali ed evitare di trovarci impreparati nel caso in cui questo progetto fosse accolto e finanziato nelle maglie del Pnrr, come strategico ed indispensabile per la sicurezza.

L’eventuale dibattito con i rappresentanti di categoria e i membri del Consiglio Comunale sarà effettuato quando il progetto avrà possibilità di realizzazione. Questo per evitare a tutti inutili perdite di tempo.

Ritengo che l’informazione ai cittadini esige correttezza e sincerità, tralasciando i personalismi.

La buona amministrazione è fatta di buone idee e di proposte a beneficio dei cittadini, non di attacchi denigratori e pretestuosi verso chi siede in maggioranza.





Il sindaco Vincenzo Bezzone