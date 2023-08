Volontari Antincendi Boschivi di Borgo, Canale e Roccabruna impegnati in Calabria

I volontari del Corpo Antincendi Boschivi (Aib) Piemonte della Provincia di Cuneo sono intervenuti dal 12 al 19 agosto scorsi in Calabria, impegnati nelle attività di spegnimento e monitoraggio incendi con base operativa a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, dove avevano già operato negli scorsi anni.



I volontari provenienti dalle squadre di Borgo San Dalmazzo, Canale e Roccabruna hanno raggiunta la Calabria con un volo aereo e sono stati a disposizione della Regione Calabria per pattugliamenti e attività di spegnimento incendi, col supporto dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde.



"Un’esperienza come sempre molto costruttiva – fanno sapere –, per la possibilità di rendersi utili in territori vulnerabili dal punto di vista degli incendi, ma anche un’occasione per stringere nuove amicizie e legami con le associazioni locali".