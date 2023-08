A Busca torna la Fitwalking Solidale: da oggi in vendita i pettorali

Domenica 17 settembre è la data da contrassegnare. Occorre restare ed invitare a Busca quanti più amici possibile per l’ottava edizione di Fitwalking Solidale, una passeggiata per tutta la famiglia tra le bellezze della città e delle sue colline. L’appuntamento per tutti è in piazza Fratelli Mariano dalle ore 8, con partenza alle 10,30.



“Insieme si può – dicono sindaco Marco Gallo e dell’assessore allo Sport Diego Bressi, che segue per il Comune l’organizzazione - è lo slogan azzeccato di questa manifestazione, che raggiunge molti scopi grazie alla collaborazione fra diverse associazioni e realtà del territorio: promuove la prevenzione sanitaria e la pratica sportiva, dà una mano significativa all’associazionismo con un concreto gesto di solidarietà e stimola le scolaresche alla partecipazione a eventi collettivi. Un insieme di valori condivisi, che la nostra amministrazione promuove con grande convinzione. Grazie al Comitato e a tutti i volontari che lavorano per questo evento molto atteso e partecipato”.



Con la Città e il comitato Fitwalking, contribuiscono all’organizzazione il circolo Endas Asd Cuneo Centro, l’associazione La Cura nello Sguardo, il Lions Club Busca e Valli e Assoimprese Busca: con la partecipazione di questi enti e associazioni, la giornata risulta ricca di attrazioni, sorprese e divertimento, all’insegna del benessere, della beneficenza e dello sport.



Progetto Strides

Alle 8 si incomincia con l’iniziativa patrocinata dal Lions Club Busca e Valli, che con il progetto Strides sensibilizza alla lotta contro il diabete attraverso il movimento e lo sport: presentandosi a digiuno allo stand ci si può sottoporsi gratuitamente alla prova glicemica.



Alle 10,30 la partenza

Alle 10 si entra nel vivo della manifestazione: con le mascotte Fit & Walky un po’ di ginnastica per il riscaldamento muscolare. Alle 10,30 la partenza per uno fra i tre percorsi da 5-7-10 km ( 5 km adatto anche a passeggini e sedie a rotelle).



All’arrivo, sempre in piazza Fratelli Mariano, la consegna del ricco pacco gara per i primi duemila iscritti, indipendentemente dal numero di pettorale (si ricorda a tutti di presentarsi al ritiro del pacco gara con il pettorale a portata di mano).



Dopo tutti al Parco Francotto

Dopo il ritiro del pacco gara, tutti i partecipanti possono spostarsi al Parco Francotto per l’esibizione del Mago Zapotek (dalle ore 13.30) e passare una giornata nel verde della bellissima collina buschese, consumando il pranzo a seconda delle preferenze: sarà possibile acquistare sul luogo cibi, sia dolci che salati, e bevande. Qui, a fianco della Big Bench, l’associazione La cura nello sguardo presenta le sue iniziative.



Le voci e la musica di Giangi e Giulio Botto intrattengono durante tutto l’evento.



Evento solidale

Fitwalking Solidale Busca devolve tutto il ricavato delle vendite dei pettorali prenotati a favore delle scuole e associazioni del territorio. Nelle prime 7 edizioni sono stati donati più di 60 mila euro.



I pettorali sono in prevendita da oggi, martedì 29 agosto, al costo di 5 euro (3 euro per i cani) nei punti vendita “Caffe di Citta” e “Gioielleria Manfrinato” e “Tabacchi e Papiri” a Busca e “Cuneo Tende” a Saluzzo e in vendita nel giorno della manifestazione, al costo di 6 euro. L’acquisto del pettorale comprende per i primi duemila all’arrivo un ricco pacco gara al termine della camminata .

Informazioni: fitwalkingsolidalebusca@gmail.com; telefonando 348.0304112.



Sabato 9 settembre Aspettando Fitwalking

il Comitato Fitwalking e Assoimprese Busca con Fondazione Amleto Bertoni organizzano una serata di festa per sabato 9 settembre dalle ore 19,30, in cui non soltanto raccogliere iscrizioni, ma soprattutto stare insieme e godere della piacevole frescura di fine estate.



Con negozi aperti e menù dedicati, via Umberto e piazza della Rossa accenderanno la musica e il gusto: chi lo vorrà potrà degustare un aperitivo o fare shopping serale, ascoltando Springfield Louisiana - 4 amici da tutta la vita che si divertono a suonare canzoni in italiano - oppure The Smoking Blues - band classic rock nata nel 2020 - o ancora All In - un gruppo che interpreta alcuni dei più bei pezzi della storia del rock dagli anni '70 ad oggi - tre diverse proposte di musica live per raggiungere tutti i pubblici. Il centro città si animerà di nuovo per passeggiare, scoprire, provare e gustare i sapori del territorio.