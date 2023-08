Allo sferisterio di Ceva “Amici e balon”: in campo squadre di serie A, giovani e vecchie glorie

Sarà una giornata in allegria ma anche di grandi sfide, quella che si terrà sabato 2 settembre allo sferisterio di Ceva, dedicata ai fratelli Rinaldo e Bruno Muratore e a sua moglie Maria Pia Salvatico, grandi tifosi e sostenitori della pallapugno.

Le sfide avranno inizio alle 17,30 con i campioni del futuro. Sul campo si affronteranno le squadre giovanili di Ceva Balon, Pro Paschese e San Biagio.

“Gli atleti più giovani - spiega Filippo Patetta, presidente della società pallapugno Ceva - potranno confrontarsi con le vecchie glorie della pallapugno per carpire segreti e consigli, per poi fare il tipo per le due squadre di serie A, che si sfideranno nel nostro sferisterio. Sarà una bella giornata di sport e divertimento, organizzata per ringraziare chi ha mantenuto viva la tradizione del balon nel Cebano e nel Monregalese”.

Alle 20,30 giocheranno le squadre di serie A Castagnole Lanze e San Biagio.

Un ringraziamento alla Federazione Italiana Pallapugno - in modo particolare a Federico Matta - che ha reso possibile l’evento.