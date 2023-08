Appuntamento per conoscere la Croce Nera e ascoltare “la cantata italiana”

Domenica 3 settembre, nel pomeriggio, ci sarà il secondo appuntamento delle visite guidate a cura dei volontari dell'Associazione Collegium Artium. Dopo il primo appuntamento di domenica 27 agosto, dopo 18 anni, la chiesa grazie ai volontari del sodalizio, torna a farsi conoscere, presentando la storia dell’edificio situato in piazzetta San Nicola, quella della Confraternita della Misericordia e quella dell’associazione. Visite guidate a partire dalle 15.

Info ai numeri 339 209 2991 – 335 618 7739.

Al termine dell'ultimo giro di visita, alle 18, seguirà il concerto firmato dall'Associazione Amici della Musica di Savigliano per Recondite Armonie 2023. Titolo del programma "La cantata italiana" con Lucia Cortese soprano, Paolo Faldi al flauto dolce, Mattia Cipolli violoncello e Miranda Aurel clavicembalo. Seguirà un rinfresco. Ingresso 5 euro .

Il programma è improntato sulla "cantata italiana" con strumenti. "Rare sono le composizioni di cantate con strumento obbligato. La Cantata di stampo barocco vedeva il predominio della voce con accompagnamento di basso continuo e raramente la voce era affiancata ad un altro strumento melodico - spiegano dall'associazione- In questo caso vediamo l’unico esempio di cantata napoletana per soprano ed oboe obbligato di Francesco Mancini, celebre operista e compositore di numerose raccolte per strumenti a fiato. Non poteva mancare l’apporto del giovane Handel nel suo lungo dimorare in suolo romano, presso il cardinale Ottoboni. In questo frangente tra il 1708 ed il 1710 Handel produsse numerose composizioni sia sacre che profane per le attivita’ musicali del cardinale, fra queste numerose cantate, alcune con strumento obbligato come quelle proposte nel programma odierno. Completano il programma sonate per fiati di compositori legati ad Handel come Geminiani e Babell, entrambi oboisti nelle orchestre handeliane a Londra, inoltre una splendida sonata di Veracini tratta da una raccolta di sonate per flauto dolce e per concludere una rarità come la sonata di Antonio Vandini, celebre violoncellista operante presso la Cappella Musicale del Santo a Padova, ove era primo violino Giuseppe Tartini".

Il secondo appuntamento della stessa serie sarà domenica 17 settembre alle 18 "Quando fiorisce il mandorlo" Reading concert con testi originali e musica.