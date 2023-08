Cuneo, sabato 2 settembre una giornata dedicata alla poesia

Sabato 2 settembre sarà una "giornata di poesia" a Cuneo. Due gli appuntamenti organizzati da Luca Isoardo, sotto l'egida di Rinascimento poetico.

Si parte con "Incursione poetica", dalle 14 alle 16,30, in collaborazione con Formicalab, per il Festival Paesaggi. In apertura di tre momenti saranno lette poesie a rotazione, per accogliere partecipanti e passanti al Baladin (ore 14), a Spazio Varco (14,30) ed al Museo civico, nel chiostro (16).

Alle 20 si chiuderà con "Cena poetica", letture libere e mini spettacolo al Cuba Relais Chocolat di Piazza Europa (ritrovo ore 19.45).

Spiega l’organizzatore: "Sarà l'occasione per conoscere anche il gruppo poetico con cui collaboreremo a Torino, che sarà presente".

Per la cena è obbligatoria la prenotazione. Il menù è di due antipasti, un primo, gelato, acqua e caffè, a 25 euro (su richiesta anche piatti per celiaci o vegetariani). In alternativa vi è consumazione obbligatoria. Informazioni al 329.2568990.