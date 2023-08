A Saluzzo è la settimana di San Chiaffredo: martedì 5 settembre i fuochi d'artificio

E’ iniziata la settimana della Festa Patronale di San Chiaffredo che porterà musica e appuntamenti tradizionali, partendo con il concerto di Mirko Casadei giovedì 31 agosto, in piazza Cavour, per proseguire tutta la settimana con le serate danzanti e gli appuntamenti della Mostra Meccanica Agricola. La sua inaugurazione è sabato 2 settembre al Foro Boario. La conclusione martedì 5 settembre con il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio, memtre lunedì, si svolgerà la tradizionale Fiera di San Chiaffredo.

Le serate danzanti vedranno protagonisti, oltre alla band Casadei, il Canta San Ciafrè - Terza Festa delle corali in progrmma sabato 2 settembre alle 21. "La canzone italiana" con i Polifonici del Marchesato e i Musici del Marchesato | domenica 3 settembre alle 18 e Aurelio Seimandi e la sua orchestra d omenica 3 settembre ore 18.

Sarà una settimana all'insegna della cultura anche grazie ad alcuni incontri di spettacolo e divulgazione come: "Antenati. The Grave Party" con Marco Paolini, in collaborazione con Green Community Terre del Monviso e Attraverso Festival domani mercoledì 30 agosto alle 21 alla ex caserma Musso. "Appunti per un nuovo mondo" con Mario Tozzi, sempre in collaborazione con Green Community Terre del Monviso e Attraverso Festival sarà sabato 2 settembre alle 21 alla ex caserma Musso.

"L'agricoltura tra eventi meteo estremi e transizione green" è la relazione dello special guest del programma della Meccanica Agricola: il Capitano Paolo Sottocorona. Appuntamento in collaborazione con Datameteo Educational ODV in programma domenica 3 settembre ore 10.30 al Foro Boario.

Ecco il programma di appuntamenti culturali e musicali del Settembre Saluzzese per la Festa di San Chiafffredo, ( fino a mercoledì 6 settembre) consultabile sul sito della Fondazione Bertoni.

Dal 30 agosto al 3 settembre

Scuola APM: The 12th international harp contest

& festival - Suoni d’arpa”

Mercoledì 30 agosto alle 21 al Quartiere, piazza Montebello, Marco Paolini in antenati - the grave party . Info e prenotazioni - Mailticket

Giovedì 31 agosto- Ala di Ferro, piazza Cavour: MIRKO CASADEI E LA SUA ORCHESTRA Ingresso libero e gratuito

Venerdì 1 settembre - ore 21 - Rialzo piazza Garibaldi: SERATA DANZANTE a cura della Scuola di Ballo Happy Dance for You. Ingresso libero. e gratuito. A seguire l’ORCHESTRA CLAUDIO FOLK

Al Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello, ore 21: DANTE MUSICA LIVE

Sabato 2 settembre, ore 21.

Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello. CINZIA MUSICA LIVE

Ore 21 nella Zona pedonale e vie del centro TERZA FESTA DELLE CORALI

Ore 21 al Quartiere, piazza Montebello: MARIO TOZZI - Appunti per un nuovo mondo.

Info e prenotazioni - Mailticket.

ore 21.30 Scuola APM, via Annunziata 1b CONCERTO DEI FINALISTI DEL

CONCORSO INTERNAZIONALE “SUONI D’ARPA”

Domenica 3 settembre

Ore 10.30: Area Convegni, area Polo Legno Monviso - Foro Boario " L’Agricoltura tra eventi meteo estremi e transizione green con il Capitano Paolo Sottocorona in collaborazione con DATAMETEO

ore 16.30 alla Castiglia STORIA DI GRISELDA Info: musakids@itur.it

Ore 15.00-16.00-17.00 Chiesa della Croce Nera, piazzetta San Nicola Visite guidate. Ingresso gratuito. ore 18.00 Chiesa della Croce Nera, p.zetta San Nicola Concerto "AMICI DELLA MUSICA DI SAVIGLIANO"

Ore 18.00

Il Quartiere, Piazza Montebello 1 I POLIFONICI DEL MARCHESATO Ingresso libero

Ore 21.00

Rialzo piazza Garibaldi: AURELIO SEIMANDI E LA SUA ORCHESTRA. Ingresso libero

Lunedì 4 Settembre 2023 - ore 21: Cinema Teatro Magda Olivero Docu-film prodotto nell’ambito del progetto NEL BOSCO da Paolo Libertini e Margherita Valcanover n collaborazione con il Polo Legno Monviso

ore 21: Rialzo piazza Garibaldi POLIDORO GROUP. Ingresso libero e gratuito

Martedì 5 settembre - ore 20.30 alla Castiglia: VISITA GUIDATA CON VISIONE

SPETTACOLO PIROTECNICO. Info e prenotazioni: musa@itur.it

ore 21. al Foro Boario I FUOCHI PIROTECNICI di Ettore Ghibaudo



A seguire presso Ala di ferro LA FESTA CONTINUA CON MARCO MARZI E MARCO SKARICA

Ingresso libero e gratuito

Mercoledì 6 settembre - ore 21 Rialzo piazza Garibaldi si danza con Milonga La Griselda a cura di Tango Indipendente ASD.. Ingresso libero e gratuito