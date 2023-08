Bra, con la Messa dell’alba è iniziata la tradizionale Novena alla Madonna dei Fiori (Foto)

È l’alba di un mercoledì diverso da tutti gli altri a Bra. Con la Messa delle ore 6, infatti, è ufficialmente iniziata la Novena in onore della Madonna dei Fiori, che culminerà l’8 settembre con la solenne festa patronale.

Chissà, forse era un mercoledì anche il 29 dicembre 1336, quando, cominciando il sole a calare, Egidia Mathis, andava verso casa ed una splendida Signora la salvò dai masnadieri che volevano violentarla. Ciò che colpì il popolo fu il pruno fiorito in mezzo alla neve più pura. Che ancora adesso nei mesi più freddi si offre agli occhi increduli dei devoti.

I canti diretti dal Rettore don Enzo Torchio hanno animato la liturgia e la preghiera dedicata in questa giornata al creato. Intanto, i confessionali sono a pieno regime e davanti alla Vergine c’è sempre qualcuno che prega. Uno va ed un altro, sconosciuto, arriva, come in un tacito passarsi il testimone.