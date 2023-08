Due feriti nello scontro tra auto e camion sulla Strada Reale [VIDEO]

Dapprima rosso, è stato derubricato in un meno preoccupante colore giallo il codice di gravità assegnato dai soccorritori a una delle due persone risultate ferite nell'incidente verificatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 30 agosto, lungo il tratto della Strada Reale (Sp 165) che attraversa il territorio di Cavallermaggiore.



Da chiarire la dinamica del sinistro che ha coinvolto un'automobile, una Fiat 500 L, e un mezzo pesante, adibito al trasporto di materiali in ferro, la motrice del quale, dopo lo scontro, è andata a rovesciarsi sul bordo della carreggiata.



A scontarne le maggiori conseguenze la persona alla guida della vettura. Per liberarla dell'abitacolo hanno infatti dovuto operare i vigili del fuoco, mentre il servizio di emergenza 118 ha fatto arrivare sul posto l’elisoccorso. La persona è stata quindi trasportata al vicino ospedale di Savigliano. Meno serie le condizioni dell'uomo alla guida del mezzo pesante.







L'ARRIVO DEI SOCCORSI [VIDEO]