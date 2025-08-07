Domani a Mondovì l’ultimo saluto a Matteo Di Modica, che ha perso la vita in un incidente a Lesegno

Ha destato profondo cordoglio nella comunità monregalese la scomparsa di Matteo Di Modica, che ha perso la vita lo scorso martedì 5 agosto, a seguito di un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua moto e percorreva la statale 28 del Colle di Nava, in prossimità del territorio comunale di Lesegno.

Vani purtroppo tutti i tentativi di soccorso messi in atto dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con la medicalizzato e l’elisoccorso, insieme ai Vigili del Fuoco di Mondovì e Ceva e i Carabinieri.

Classe 1987, lavorava come capo settore alla Simic di Camerana, ma era molto stimato in tutto il Monregalese dove ha lasciato un grande vuoto anche negli amici del CFP CeMon, dove lavora la compagna.

Proprio dal centro professionale lo ricordano con affetto con un breve scritto sui social: “Matteo era una di quelle persone che non fanno rumore, ma rendono tutto più semplice. Oggi, al contrario, resta il frastuono che questa tragedia ha lasciato, e mettere in ordine i pensieri è difficile. I nostri vanno tutti a Jessica e al piccolo Francesco, che ha solo sei anni e un papà indimenticabile. Per tanti anni è stato un punto di riferimento fondamentale per tutti noi. Ora tocca a noi provare a restituire un po’ di quella cura, restandovi vicini, per quanto possiamo”.

Lascia la compagna Jessica, il figlio Francesco, la mamma Silvia, il papà Salvatore, la sorella Chiara con il marito Mario e i figli Federico e Alessandro, unitamente ai parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 8 agosto alle 15.30, nella parrocchia di Sant’Anna Avagnina. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30, sempre in parrocchia.