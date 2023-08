Incidente a Caramagna Piemonte: investito un ciclista

Incidente questa sera, mercoledì 30 agosto, in territorio di Caramagna Piemonte, dove un ciclista che stava procedendo lungo la strada Reale, provinciale 165, diretto verso la frazione Maniga, è stato investito da una Fiat Panda.

L'allarme è scattato poco dopo le 19. Gravi le condizioni del ciclista, che dopo l'urto ha perso coscienza. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elicottero del 118, insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Racconigi per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e ai Carabinieri per i rilievi del caso.

Si tratta di un 50enne, che è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo in codice rosso con politrauma e trauma cranico.

Sulla stessa strada, solo questa mattina, si è verificato un altro incidente (leggi qui) che ha coinvolto un'automobile, una Fiat 500 L, e un mezzo pesante.