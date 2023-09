Finti volontari raccolgono soldi telefonicamente a Cuneo, Caraglio e Boves: si tratta di una truffa

L'AVO Cuneo ODV, Associazione Volontari Ospedalieri, che da oltre 40 anni presta servizio gratuito agli ammalati e alle loro fragilità presso gli ospedali e le strutture di assistenza e ricovero di Cuneo, Caraglio e Boves, segnala con la presente che non meglio precisati individui stanno svolgendo una campagna telefonica di raccolta fondi non autorizzata in nostro nome, spacciandosi per nostri volontari.

Con la presente si vuole precisare che l'AVO Cuneo non ha mai svolto simili iniziative e non ha intenzione di proporne in futuro; l'Associazione si finanzia esclusivamente grazie alle quote sociali che ogni volontario versa annualmente (10 euro), grazie a spontanee donazioni da parte di amici e sostenitori, in forza di contributi erogati da Fondazioni bancarie legati alla realizzazione di specifici progetti e con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo.