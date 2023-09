Mondovì avrà un nuovo teatro: sarà costruito all'Altipiano

La Città di Mondovì avrà un nuovo teatro, una struttura costruita ex novo, che possa ospitare stagioni e compagnie teatrali di grande livello.

Una sala comunale, capiente e moderna. La Giunta ha finalmente individuato la location per il nuovo edificio per il quale è già stato stanziato circa 1 milione e mezzo da Fondazione CRC (leggi qui).

Il teatro, come già ventilato negli scorsi mesi, sorgerà all'Altipiano, nell'area tra via Piemonte, via Dante, via Carducci e via Verdi, terreno già proprietà del comune.

La decisione di costruire una struttura ex novo, spiegano dalla Giunta, è dovuta al fatto che "l’utilizzo di immobili esistenti nelle zone della città di agevole accessibilità, comporta costi troppo elevati per l’acquisto e la ristrutturazione degli stessi".

Per quanto riguarda il cine teatro "Baretti", che presto riaprirà, come già evidenziato dall'amministrazione, verrà utilizzato anche in futuro per convegni o incontri culturali, con la funzione per la quale era nato cioè come sala polivalente.

La struttura infatti "per le dimensioni dei locali e l’ubicazione del sito, non è adatta ad installare scenografie di maggiore estensione, limitando così notevolmente la tipologia delle rappresentazioni inseribili nella stagione teatrale".