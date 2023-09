Savigliano, Ludovico Gonella in veste di esperto ai campionati europei Euroskills di Danzica

Ci sarà anche un saviglianese, Ludovico Gonella, classe 1987, in veste di esperto ai Campionati europei Euroskills che inizieranno a Danzica in Polonia martedì 5 settembre.

Così si descrive Gonella: “Vivo di meccanica con la miscela nelle vene.

Nella vita sono un agricoltore e docente di meccanica dell’automobile e motociclo presso l’Istituto professionale salesiano CnosFap di Fossano. Nel tempo libero sono un costruttore di auto e moto da competizione dall’alto livello tecnico di cui pubblico le realizzazioni sul mio blog www.lgrprototipiperpassione.blogspot.it (esperto di motori due tempi e wankel)”.

Ludovico ha fatto il liceo scientifico all’Arimondi di Savigliano ma sin da quando aveva 14 anni ha coltivato la passione per la meccanica motoristica spingendosi ad imparare sempre cose nuove che lo hanno portato a diventare l’esperto della nazionale italiana ai campionati di meccanica europei Euroskills dal 2014 di cui è diventato vice capo del settore automotive technology (dal 2021 eletto deputy chief expert).

Il 5 settembre prenderanno il via a Danzica, città polacca nota per gli storici cantieri che ai tempi di Lech Walesa segnarono la svolta politica ed economica del Paese, i campionati europei Euroskills dove sarà impegnato in veste di deputy chief expert e un ex allievo (del CnosFap di Fossano), Lorenzo Cravero, sarà il competitor italiano.

Ma in cosa consistono i campionati europei dei mestieri?

“Ogni nazione – spiega Gonella - porta un competitor che viene giudicato in varie prove relative al proprio settore; nel nostro caso dell’automotive technology. La competizione si divide in cinque prove. La prima è relativa al motore montato su un cavalletto che va completamente smontato, trovati i difetti), misurato e rimontato. La seconda riguarda l’elettronica (gestione del motore diesel e benzina): bisogna risolvere dei problemi di varia natura elettrica al fine di riuscire a mettere in moto i mezzi sia diesel che benzina. La terza prova è di nuovo tutta elettronica: riguarda l’impianto elettrico del veicolo inteso come luci infotainment e comfort: La quarta interessa il comparto freni, sospensioni, sterzo e banco assetto etc, quindi problemi agli ammortizzatori alle pinze o ai dischi freno e questioni connesse alle geometrie assetto; la quinta ed ultima prova sarà un simulatore di ricarica e di gestione elettronica ad alto voltaggio di veicolo ev( messa in sicurezza controllo e riarmo del sistema ev)”.

“Questo complesso sistema di competizione – aggiunge Gonella - genera un bagaglio di esperienza unico nel suo genere che fa crescere esponenzialmente le conoscenze ed abilità del competitor. Un bagaglio – conclude – che, arricchendo le sue conoscenze e competenze, lo porterà ad avere notevoli benefici per il suo futuro lavorativo e fungerà da trampolino di lancio per essere al top nel proprio settore”.